2 ka rebelde sa Bohol, mitahan

Nitahan sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) ang duha ka miyembro sa Sandatahang Yunit Propaganda (SYP) Platoon ug Guerilla Zone Preparation (GZPrep) sa nabungkag nga Bohol Party Committee (BPC), uban sa tulo ka solid supporters sa Bongbong Farmers Organization (BFO) ug Dalangpanan sa Reporma Umahan (DARU) ubos sa Humabol-KMP alas 2:25 sa hapon niadtong Biyernes, Disyembre 6, 2025, sa Barangay Bongbong, Lungsod sa Trinidad, Bohol.
Ang duha ka sakop sa walhong grupo nitahan sab sa duha ka 9mm pistol, duha ka steel magazine niini, ug siyam ka mga bala sa susamang kalibre sa armas.
Ang pagtahan sa maong mga indibidwal gitabangan sa hepe sa kapulisan sa BPPO nga si Police Colonel Patricio Degay Jr.
Rason sa pagtahan sa ilang kaugalingon ngadto sa sabakan sa gobiyerno mao ang pasalig nga abagan sila nga makabarog pagbalik sa ilang normal nga kinabuhi pinasubay sa programa sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ubos sa Executive Order number 70.
Wala nganli sa kapulisan ang duha nga ni-surrender lakip na ang tulo ka supporters sa masa alang sa paghatag og proteksyon kanila.
Gidayeg ni Degay ang ilang pagtahan sanglit nagpakita kini og kadaugan alang sa kalinaw ug seguridad sa tibuok Probinsiya sa Bohol.
“We are witnessing our Boholano brothers return to the path of peace. Each former rebel who returns represents a life turned away from violence and a community freed from fear. This brings us closer to lasting peace in Bohol,” matod ni Degay. / AYB