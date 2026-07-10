2 ka residente sa Sugbo, naglisod og ginhawa gumikan sa ashfall

Duha ka mga indibidwal ang natala nga naglisod sa pagginhawa sa Lungsod sa Pinamungajan ug Barili tungod sa epekto sa ashfall human sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon.
Matod ni Dr. Sheila Faciol, pangulo sa Cebu Provincial Health Office (CPHO), posible nga adunay gihambin nga sakit ang maong mga biktima nga na-trigger sa dihang nakahanggap sila sa abo.
“Posibleng asthmatic ni sila unya na-trigger sa ashfall, apan na-manage ra sab sa Out-patient Department (OPD),” pasabot ni Faciol niadtong Hulyo 10, 2026.
Tungod niini, hugot nga gipahimangnuan sa mga awtoridad ang mga tinun-an ug mga batan-on, ilabi na kadtong namuyo dapit sa mga apektadong lugar nga magpundo una sa sulod sa ilang mga panimalay. Gidid-an una sila sa pagduwa sa gawas sama sa basketball, volleyball, ug uban pang outdoor sporting activities aron malikayan ang risgo sa panglawas.
Sa pikas bahin, napatik sa report sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga anaa na sa “fair” ang kalidad sa hangin niadtong Biyernes.
Bisan pa man niini, nagpahinumdom ang kagamhanan nga dili gihapon angay mokompiyansa tungod kay posible nga duna pay mga volcanic dust nga dala sa hangin.
Ang Bulkang Kanlaon nibuto niadtong alas 7:33 sa buntag sa Huwebes, Hulyo 9, 2026.
Tungod sa maong kalamidad, sagad sa mga tunghaan sa Probinsiya sa Sugbo ang daling nisuspenso sa ilang mga klase ug trabaho. Pipila sab ka mga flight ang gikanselar. / ANV