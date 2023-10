2 ka retention ponds batok baha tukuron

Labing menos duha ka retention pond ang tukoron daplin sa Mahiga Creek ug usa sa Lower Tayong area aron makatabang sa pagpamenos sa baha sa Siyudad.

Kini human ang Technical Working Group (TWG), Task Force Gubat sa Baha (TFGB), Committee on Infrastructure, Office of the Building Official (OBO), Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), ug City Engineering Department mibisita sa Maria Luisa subdivision aron susihon ang pagsunod niini sa City Ordinance No. 2103 (CO 2103), nailhan usab nga Water Catchment Ordinance.

Subay niini, ubos sa CO 2103, ang mga subdivision gikinahanglan nga magtukod og retention pond nga makapasulod og tubig nga 200 metric cubic meters sa matag ektarya.

Atol sa inspeksyon, nadiskobrehan nga ang kasamtangan nga lagoon sa subdivision wala makaabot sa gikinahanglang gidak-on alang sa usa ka retention pond, sumala sa gitakda sa CO 2103.

Si Cebu City Councilor Jerry Guardo, tsirman sa committee on infrastructure, niingon sa interbyu niadtong Biyernes, Oktubre 21, 2023, nga ang subdivision adunay kinatibuk-ang luna nga mga 220 ka ektarya nga nagkinahanglan og equivalent retention pond nga dili mominus 26,000 cubic meters.

Matod ni Guardo nga ang kasamtangang lagoon sa subdivision gibana-bana nga “inadequate.”

“If fully-implemented and complied ang ilang rain water catchment, dako kaayo ni og ikatabang nga maminusan jud ang pagbaha, ang pagdagayday sa tubig ngadto sa lower area,” matod ni Guardo.

Dugang pa niya nga ang CCDRRMO ug TFGB mobisita sa mga upland subdivision aron sutaon ang ilang compliance, ilabina ang pagtutok sa mga dapit nga nakatampo sa pagbaha sa downtown sa Sugbo, ilabi na sa mga kuwang sa tubig sa ulan.

“So, imagine og diri pa lang sa bukid ma retain na nato na sila, dili na siya maabot didto sa ubos, dili nata malumos didto sa ubos.....wala nay tubig mudagayday didto sa atong sapa,” matod ni Guardo.