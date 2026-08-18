2 ka rider patay sa panagbangga

Nakalas ang usa ka 38-anyos nga crane operator human nibangga ang iyang motorsiklo sa gikasugat nga SUV sa Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo, alas 3:40 sa kadlawon sa Martes, Agusto 18, 2026.
Usa kini sa duha ka managlahing aksidente sa kadalanan sa Sugbo ug Talisay nga nikalas og duha ka drayber sa motorsiklo sulod sa 24 oras.
Ang nakalas sa aksidente sa Carreta giila nga si Jameson Argoncillo, residente sa Sityo Marna, Barangay Subangdaku, Mandaue City nga nagmaneho og Honda XRM.
Nalambigit sa maong bangga ang usa ka Toyota Fortuner nga gimaneho ni Kevin Clint Obach, 33, minyo, nagpuyo sa Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Subay sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU), nagbiyahe sa managlahing direksyon ang duha sa A. Soriano Avenue.
Si Obach paingon sa General Maxilom Avenue, samtang si Argoncillo padulong sa Mandaue.
Giingong walay suga ang motorsiklo ni Argoncillo ug nisimang sa pikas lane diin nadasmagan ang sakyanan ni Obach.
Nisuway pa og likay si Obach apan naabtan gihapon siya sa motor.
Nalagpot og gibana-bana nga 4.5 metros si Argoncillo nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Sumala sa kabanay sa biktima, padulong na unta siya mopauli gikan sa iyang duty ug gituohang nakatagpilaw samtang nagmaneho tungod sa kakapoy.
Samtang sa pikas bahin, patay sab ang usa ka 47-anyos nga motorista nga si Pedro Apawan, taga Siyudad sa Mandaue, sa usa ka aksidente sa Cebu South Coastal Road (CSCR) sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay, alas 8:30 sa gabii, Lunes, Agusto 17.
Gimaneho ni Apawan ang usa ka Yamaha Aerox ug nagsubay sa luyo sa usa ka SUV nga gidrayban ni Mark Joseph Ponce, 22, taga Barangay Apas, Cebu City.
Base sa imbestigasyon, kusog ang dagan sa motorsiklo ug nasaghiran niini ang sakyanan ni Ponce hinungdan nga nalagpot si Apawan sa center island ug nakabsan sa kinabuhi. / JDG