2 ka sabongero sa Medellin, sikop

Nasikop ang duha ka lalaki nga giingong nalambigit sa ilegal nga sabong alas 2:30 sa hapon niadtong Lunes, Oktubre 5, 2026, sa Sityo Mohon, Barangay Kawit, Medellin, Cebu.
Giila ang mga dinakpan sa alyas nga Peter, 37, taga Barangay Poblacion, Daanbantayan ug alyas Paul, 40, ulitawo ug taga Barangay Agujo, Daanbantayan.
Nasikop sila sa mga intelligence operative sa Medellin Police Station atol sa operasyon batok sa illegal cockfighting.
Narekober gikan sa ilang posisyon ang duha ka fighting cock, duha ka gaff o tari, P450 nga pusta ug uban pang gambling paraphernalia.
Atubangon sa duha ang kasong paglapas sa Presidential Decree 1602 o balaod batok sa illegal gambling. / GPL