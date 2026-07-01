2 ka sakop sa gang, nakuhaa’g P20K nga marijuana, pistola

Naposasan ang duha ka giingong sakop sa usa ka gang human nadakpan sa buy-bust sa mga operatiba sa Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU) 7 alas 5:10 sa buntag, Miyerkules, Hulyo 1, 2026, sa G. Gaisano Street, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang mga dinakpan nga silang Peter Paul Casas, 28, nagpuyo sa Gorordo Avenue, Barangay Kamputhaw, ug Francis Paul Agunod, 28, taga Sityo Kaduloy, Barangay Tisa, Siyudad sa Sugbo.
Nasakmit gikan sa mga suspek ang mga pinutos nga pinaugang dahon sa marijuana nga motimbang og 20 gramos ug adunay standard drug price nga P20,000 ug usa ka kalibre .38 nga pistola nga adunay duha ka mga bala.
Ang duha ka dinakpan kasamtangan karong gitanggong sa Mabolo Police Station, samtang mag-atubang og mga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) og RA 10591 (Illegal Possession of Firearms. / AYB