2 ka sakop sa Salisi gang nakapyansa

Sa ikaduhang higayon, ang duha ka mga babaye nga suspetsadong mga sakop sa Salisi gang gawasnon na usab.

Kini human gipasakaan og kaso nga pagpangawat sa Mabolo Police Station human nasikop sa ilang pagbiktima sa mga kustomer sa usa ka imnanan sa Barangay Kasambagan, dakbayan sa Sugbo, niadtong Dominggo sa kaadlawon, Enero 21, 2024.

Gipasakaan og kasong pagpa­ngawat mao sila si Ma. Ann Mantilla, 27, taga 1658 Camino Dela Fe St., Guadalupe Nuevo, Makati City ug Ma. Joplin Sison, 28, taga 1718 Skweta St., Taguig City.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nga human nila na-file ang kaso sa piskaliya, ningpyansa ra usab dayon ang mga suspek.

“Kahinumdom mo last time nga nadakpan sad nato, nahibaw-an nato nga daghan na diay silay kaso nga kawat?Mao man gyud na atong balaod. Mao man gyud na ang atong proseso nga ilaha sad nang katungod nga mopyansa,” matod ni Rafter.

Nasayran nga ang mga suspek nadakpan na usab duha ka mga semana na ang nakalabay sa dakbayan sa Bacolod atol sa dakong kalihukan sa maong siyudad.

Human nakapyansa, sila ningtabok sa Sugbo subay sa selebrasyon sa Sinulog ug nadakpan na usab dinhi.

Giangkon ni Rafter nga wala na silay mahimo niini sanglit mao kini ang balaod sa Pilipinas nga bisan makadaghan pa kini nakahimo og krimen, sama sa pagpangawat, makagawas ra usab.

BAG

Samtang makig-alayon ang Abellana Police Station sa tagdumala sa usa ka establisemento kon diin nakit-an ang usa ka bag nga dunay sulod nga 10 ka cellular phones nga gituohang kinawat nga gi turnover sa kapulisan.

Matod ni Rafter nga nagpadala na sila og suwat hangyo nga makakuha sila og kopya sa CCTV camera sa sulod sa mall diin didto nakit-an ang maong bag.

Sa napulo ka mga cellphone nga na-recover, pito niini nauli na sa tag-iya.

Sila ningbutyag nga gikuot kini sa wala pa mailhing mga mangunguot.

“Gi-turnover to sa atong kapulisan nga nag-duty sa usa ka establisemento, that’s why we are coordinating with the establishment to provide us with the CCTV kay basig naay makita nato nga personality but definitely naay nagdala ato kay nganong naabot man to didto,” matod ni Rafter.