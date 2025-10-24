2 ka satellite bus terminals ablihan para sa Kalag-Kalag

Duha ka mga temporaryong satellite bus terminals ang ablihan sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo subay sa naghinangat nga Kalag-Kalag.
Gipahibalo kini ni Ahmed Cuizon, Bus Terminal Administrator sa Probinsiya sa Sugbo, isip pagpangandam sa gipanglantawan nga pagdasok unya sa mga tawo sa mga terminal nga mopauli sugod Oktubre 30 ngadto na sa 31, 2025.
Tinguha ni Cuizon nga maluag-luagan ang Cebu North Bus Terminal (CNBT) sa may SM City-Cebu diha sa Barangay Mabolo ug Cebu South Bus Terminal (CSBT) diha sa may Natalio Bacalso Avenue sa Dakbayan sa Sugbo.
Alang sa mga pasahero nga paingon sa Amihanang Sugbo, ang satellite terminal anaa nahimutang sa garahian sa Ceres Transport sa Mandaue Reclamation Area duol sa S&R. Samtang alang sa mga pasahero sa Habagatang Sugbo, mahimo nga mosakay sa grahian sa Ceres Transport diha sa may Kinasang-an, Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
“On October 30 and 31, we urge the people to take advantage of these satellite terminals if they are near your area. That way, ma-lessen nato ang crowd sa main terminals,” matod ni Cuizon.
Iyang gidugang nga ang pagsakay ug pagkanaog sa mga pasahero mahimo sulod sa terminal aron malikayan sab ang kahuot sa sitwasyon sa trapiko sa main roads. Dugay na nga hagit sa mga terminals ang pagdasok sa mga pasahero aron mopauli sa tagsa-tagsa niini ka mga lungsod aron pagbisita sa ilang pamilya ug kabanay nga nitaliwan.
Higayon usab kini nga makauban ang matag pamilya tungod kay walay trabaho. / ANV