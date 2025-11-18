2 ka semana gikan sa pagbaha simtomas sa lepto mamatikdan

Gipanglantawan karong semanaha ang pagpakita sa mga simtomas sa leptospirosis human niigo ang Bagyong Tino sa Sugbo.
Tungod niini, nanawagan ang Health Consultant sa Probinsiya sa Sugbo sa mga hospitals sa pag-alerto sa posibleng pagsaka sa kaso sa maong sakit.
Si Dr. Nikki Catalan, Provincial Health Consultant, nagkanayon nga mas agresibo ang lihok sa kagamhanan ilabi na sa mga ospital aron daling ma-detect ang mga pasyente nga adunay posibleng leptospirosis.
“We’ve been anticipating this for a while already and mao gyud ni siya masud sa incubation period, can be two to twenty days or a little bit more. Mao nga we are in day 14 post Tino so mao na gyud ni nga time manggawas ang signs and symptoms so we've been quite aggressive,” matod ni Catalan.
“Dili pa gyud ta ingon-ana ka taas nga numbers but vigilant lang gyud ta to be sure because we dont want to lose more lives bitaw in effect of Tino. Dili gyud ta magsalig, it's quite serious also,” dugang niya.
Apan bisan pa man sa agresibong lakang sa kagamhanan gikabalak-an niya ang pagbalibad o dili pag-inom sa mga pasyente og tambal.
Tungod niini, gikinahanglan sab ang agresibong pamaagi sa pag-esplikar sa mga biktima sa bagyo nga walay dalang kadaot ang tambal.
Gipasabot ni Catalan nga ang pagbalibad nga moinom sa tambal o mopaubos sa pagsusi sa doktor makadugang sa pag-complicate sa sakit.
“Di man sa pagpanghadlok, we re also asking the experts to also talk about it kay ang ato man gud masagang, if kayang masagang. Kaning Doxycycline man gud naa gyud nay period ana nga ideally makainom ka ana before the 72 hours within exposure sa flood waters kay magkalayo ka sa oras ana magkaubos sad iyang efficacy,” saysay ni Catalan.
Una nang nasayran nga ang leptospirosis makuha gikan sa hugaw nga tubig ilabi na kadtong niubog sa baha o nakainom sa tubig baha.
Pasidaan sa doktor, dili mokumpiyansa ug magbantay sa mga simtomas ug dali nga modangop sa tambalanan aron malikayan nga mograbe ang maong sakit. / ANV