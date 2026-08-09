2 ka senior citizen lakip sa 5 nga nadakpan sa buy-bust

Lima ka mga drug personality ang nadakpan sa managlahing anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug kapulisan niadtong Sabado, Agusto 8, 2026.
Unang operasyon nahitabo alas 11:40 sa buntag sa Sityo Panagdait, Barangay Ermita, diin usa ka drug den ang gibungkag sa PDEA 7 uban sa Carbon Police Station 5 nga niresulta sa pagkasikop sa upat ka suspect, duha niini mga senior citizen.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa nadakpan nga maoy target sa operasyon nga si alyas Oyok, 40, ang nagpadagan sa drug den.
Lakip sa nadakpan ang tulo nga naatlan nga naghingos og shabu nga silang alyas Elizabeth, 60, vendor; alyas Omeng, 60, istambay; ug alyas John, 30, e-bike driver, pulos taga Ermita.
Nakuha sa mga operatiba ang mga pinutos nga shabu nga motimbang og 11 grams nga dunay estimated average market value nga P74,800, buy bust money ug mga drug paraphernalia.
Pagka alas 5:21 sa hapon, laing drug personality ang napusasan sa buy-bust sa PDEA 7 uban sa Mambaling Police Station ug PNP Enforcement Group-Special Operation Unit 7 sa Caimito Street, Barangay Mambaling.
Ang nasikop giila nga si alyas Jerry, 44, molupyo sa maong lugar ug nabutang sa listahan isip high value individual.
Nakuha kang Jerry ang usa ka pakete sa shabu nga motimbang sa 100 grams nga nagkantidad og P680,000, buy bust money, cellular phone, ug usa ka motor. / AYB