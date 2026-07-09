2 ka sikyu nagdinunggabay tungod sa usa ka babaye

Kritikal ang usa ka security guard human gidunggab sa makadagha’ng higayon sa laing guwardiya nga nagselos sa Purok Bayabas, Barangay Kayam, Lungsod sa San Remegio sa alas 10:30 sa gabii, niadtong Miyerkules, Hulyo 8, 2026.
Giila ang biktima nga si Alex, 42, kinsa nakaangkon og walo ka mga samad dinunggaban sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas.
Samtang ang suspek kinsa boluntaryo’ng nisurender sa kapulisan giila nga si Mar, 35, minyo, usa sab ka security guard.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, paingon na unta mogawas si Alex gikan sa balay sa iyang uyab nga nailhan sa pangala’ng Eva.
Kalit lang niabot ang suspek nga giingo’ng kanhi kapuyo ni Eva.
Sa walay daghang istorya, gidunggab sa makadagha'ng higayon ang biktima sa gawas mismo sa balay.
Gikumpirmar ni Police Major Jan Ace Elcid Layug, hepe sa San Remigio Police Station, nga selos ang motibo sa maong pagpanunggab.
Sumala sa kapulisan, si Eva ug si Mar adunay usa ka anak ug tulo pa lang ka buwan nga nagkabuwag gikan sa ilang panagpuyo.
Nibutyag si Eva nga tulo pa lang ka adlaw silang nagkauyab sa biktima, apan wala damha nga moresulta kini sa duguong trahedya gumikan sa grabeng pangabubho sa iyang ex-partner.
Giandam na sa kapulisan ang kasong frustrated murder batok sa suspek. / GPL