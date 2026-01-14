2 ka silingan gilumpong og dakop

Walay biyaay hangtod sa prisohan ang duha ka managsilingan human sila nadakpan sa gipahigayong buy-bust niadtong Lunes sa gabii, Enero 12, 2026, sa Barangay Canbanua, Lungsod sa Argao.
Ang mga dinakpan giila nga sila si alyas Berto, 31 , ug alyas Jose, 27, pulos mga ulitawo nga lumulupyo sa maong barangay ug kasamtangang gitangong sa Argao Police Station.
Nipahigayon og operasyon ang mga sakop sa Drug Enforcement Unit (DEU) sa Argao Police Station human makadawat og impormasyon bahin sa ilegal nga kalihukan sa duha.
Usa ka poseur-buyer ang nipalit og usa ka pakete nga shabu nga nagkantidad og P500.
Sa dihang gitunol na sa mga suspek ang ilegal nga drugas, daling nilihok ang kapulisan ug sila gipusasan.
Atol sa pagrekisa, nakuha gikan sa possession sa mga dinakpan ang 30 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 4 gramos nagkantidad og dul-an sa P27,200.
Ang mga suspek mag-atubang ug kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (GPL)