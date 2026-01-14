2 ka Sr. citizen nga ‘sabongero’, priso sa San Remegio Police Stn.
Tulo ka lalaki diin duha niini mga senior citizen, ang nadakpan sa gihimong operasyon batok sa tigbakay sa Purok Lumboy, Brgy. Tacup, Lungsod sa San Remigio niadtong Lunes sa hapon, Enero 12, 2026.
Giila sa San Remigio Police Station ang mga dinakpan nga silang Manolito Andrin Burlaos, 53; Jose Dolpe Buena Frasco, 67; ug Recardo Tero Corbo, 64 .
Ang tulo pulos mga molupyo sa maong dapit ug gipasakaan na og kasong kalapasan sa Presidential Decree 449 (Illegal Gambling).
Samtang gipasakaan og kaso, apan nagpabiling gawasnon, ang laing walo ka sugarol nga nailhan nga silang Bano Piañar, Debon Corbo Baran, Alejandro Piañar, Aling Piañar, Rey Tero, alyas Niyas, Chris Badilis, ug Harry Badilis.
Sumala ni Police Staff Sgt. Ginido Gilbuena, imbestigador sa San Remigio Police Station, nakadawat sila og impormasyon gikan sa usa ka sibilyan mahitungod sa nagpadayong tigbakay sa Luyong Baybay.
Daling giadto sa mga operatiba ang dapit ug naabtan ang dako nga pundok sa mga sugarol nga nagmasyada.
Sa pagkakita sa mga polis, nagkatibulaag og dagan ang mga sabongero apan na-trap ug wala na makadagan ang tulo ka mga dinakpan.
Narekober sa kapulisan gikan sa dapit ang duha ka manok nga pangsabong, duha ka buwang, ug bet money nga mobalor og P350.00.
Gidugang ni Staff Sgt. Gilbuena nga kanunay mag-abot ang maong grupo sa maong dapit alang sa ilegal nga sabong.
Nakagawas ang tulo ka dinakpan human nakabutang og P30,000 nga piyansa matag usa alang sa ilang temporaryong kagawasan. / GPL