2 ka stops sa provincial buses gitun-an sa Cebu City, Capitol

Niklaro ang Cebu City Transportation Office (CCTO) nga ang gilaraw nga bus stop scheme para sa mga provincial bus magamit lang sa mga sakyanan nga mosulod sa dakbayan ug dili sa mga molarga padulong sa probinsiya.
Matod ni CCTO head Raquel Arce nga duha ka posible’ng bus stop ang nailhan sa pagkakaron base sa direktiba ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sr., nga gi-coordinate sab ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Kini nga mga stop gikonsiderar duol sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) ug sa University of San Jose-Recoletos (USJR) Basak campus.
Giklaro niya nga wala pa aprobahi sa dakbayan ang bisan unsang bag-ong traffic route plan para sa mga provincial bus.
Sa pagkakaron, gipatuman lang sa mga awtoridad ang point-to-point franchise system, nga nagpasabot nga ang mga bus tugotan lang nga mobiyahe gikan sa ilang gigikanan padulong sa Cebu South Bus Terminal (CSBT).
“Buses still cannot stop anywhere along the city’s roads. There will only be designated bus stops, and we are still studying which exact locations can be allowed without hampering traffic,” matod ni Arce.
Gipasabot sab ni Arce nga walay designated bus stops para sa mga sakyanan nga mogawas sa dakbayan padulong sa habagatan, sukwahi sa pagtuo sa pipila ka mga indibidwal.
Sumala pa niya, sa kinatibuk-an nisunod ang mga bus driver sukad nagsugod ang mas estrikto nga pagpatuman sa lagda diin ubos sa 20 ka bus drivers ang gi-report nga nadakpan.
“Most drivers really follow the mandate,” asoy ni Arce.
Kini nga katin-awan niabot human sa mas estrikto nga pagpatuman sa miaging semana sa dugay nang lagda ubos sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) nga nagdili sa mga provincial bus sa pagsakay o pagpakanaog og pasahero daplin sa southern corridor sa Cebu City.
Sumala sa naandan, ang mga bus mohunong sa mga lugar sama sa Pardo, Basak, ug Mambaling nga sumala pa sa kagamhanan sa dakbayan nakatampo og dako sa kahuot sa trapiko.
Matod ni Mayor Archival nga 60–70 porsiyento sa kahuot sa trapiko sa southern corridor naggumikan sa mga bus nga nagpasakay ug nagpakanaog og pasahero bisan asa.
Kaniadto, ang mga drayber nga nakalapas hatagan og citation tickets, apan gibalewala ra kini.
Sa ilawom sa bag-ong pagpatuman, ang mga drayber karon gihatagan og Temporary Operator’s Permits (TOPs), nga nagtugot sa pagkumpiska sa ilang lisensya hangtod mabayran ang multa.
Ang polisiya gipatuman sa hiniusang pwersa sa CCTO, Land Transportation Office (LTO), ug ang LTFRB isip kabahin sa “Discipline Zone” sa Cebu City nga nanukad gikan sa CSBT padulong sa taytayan sa Bulacao.
Taliwala sa reklamo sa mga bus operator ug pasahero mahitungod sa kalit nga kausaban, nidepensa ang kagamhanan sa dakbayan nga kini gikinahanglan aron maibanan ang kahuot sa trapiko sa mga dagkong karsada.
Ang mga pasahero niingon nga ang pagdili napugos kanila sa paggasto og dugang plete sa jeepney ug pag-antos sa mas taas nga travel time, ilabi na sa mga estudyante ug mga trabahante nga kasagaran manaog duol sa mga eskwelahan ug trabahoan daplin sa N. Bacalso Avenue.
Ang mga operator, sa ilang bahin, niingon nga kalit kaayo ang pagpatuman ug walay konsultasyon.
Ang uban nanawagan sa pagbutang og opisyal nga mga bus stop imbes nga hingpit nga pagdili nga nag-ingon nga dili tanan nga mga pasahero mobiyahe kutob sa CSBT.
Sa pagkakaron, matod sa CCTO nga ang diskusyon sa final locations sa designated bus stops nagpadayon pa ug kinahanglan pa nga hisgotan sa Traffic Management Board. / CAV