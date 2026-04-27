2 ka sugarol nadakpan sa ronda sa tigbakayan

Duha ka lalaki ang nadakpan sa gipahigayon’g ronda sa mga sakop sa Mabolo Police Station sa usa ka tigbakayan sa Sityo Panabang, Barangay Apas, Siyudad sa Sugbo alas 3:50 sa hapon, Dominggo, Abril 26, 2026.
Ang mga nadakpan giila nga silang Pacifico Cabanao Ramirez Jr, 53, taga Sityo Back GMA, Barangay Apas; ug Ryan Dioso Suson, 40, taga Sityo Nivel Hills, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo.
Nakuha sa mga polis ang duha ka manok igtatari nga samdan, buwang, ug P500 nga pusta sa sugal.
Unang nakadawat og tawag sa telepono ang Mabolo Police Station gikan sa mga residente nga dunay nagtigbakay sa hawan nga dapit sa ilang lugar nga matod pa nakamugna og kasaba ug kasamok.
Dali nga niresponde ang kapulisan apan nakabantay ang gibana-banang moabot sa kapin sa 50 ka mga sugarol og nag-iyahay og panagan.
Apan ang duha nga silang Suson ug Ramirez nga padulong na mobuhi sa manok alang sa laing sultada ang wala makadagan ug maoy naabtan sa mga polis.
Nabalhog sa Mabolo Police Station ang duha ug gitakdang pasakaan og kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 (Illegal Gambling). / AYB