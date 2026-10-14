2 ka Sugboanong Kongresista supak sa P7.2T nat’l. budget

Nibotar og “No” si Cebu City North District Representative Rachel “Cutie” Del Mar, samtang ni-abstain si Cebu 3rd District Representative Karen Garcia sa botasyon alang sa proposed P7.2-trillion nga 2027 national budget tungod sa pagkunhod sa pundo alang sa imprastraktura sa ilang mga distrito.
Matod ni Del Mar, nikunhod ang pundo sa iyang distrito gikan sa P1.774 billion niadtong 2025 ngadto sa P1.306 billion sa 2026, ug P492.25 million na lang ubos sa proposed 2027 National Expenditure Program (NEP).
Gipadayag sab ni Del Mar ang iyang kabalaka sa P280 million nga pundo alang sa imprastraktura niadtong 2025 nga giingong dili na ma-release, ingon man sa P642.958 million gikan sa pundo sa 2026 nga wala pa sab ma-release.
Matod niya, dinalian ang panginahanglan sa pundo tungod sa kanunay nga pagbaha sa iyang distrito ug sa panginahanglan sa drainage systems, flood-control infrastructure ug pagpaayo sa mga agianan sa tubig.
“Our people deserve more than promises. They deserve projects that are funded, implemented, and completed,” matod ni Del Mar.
Samtang, si Garcia nag-abstain sa botasyon human niubos sa gibanabanang P218 million ang pundo alang sa public works sa iyang distrito sa 2027, gikan sa P1.9 billion niadtong 2026.
Matod ni Garcia, posibleng maapektuhan niini ang mga proyekto sa flood mitigation, mga dalan, multi-purpose buildings ug water system sa Toledo City ug sa unom ka lungsod sa distrito.
Bisan pa niini, wala siya mobotar og “No” tungod kay ang nasudnong budget gigamit sab sa pagpundo sa suholan sa mga magtutudlo, nurse, sundalo ug polis ingon man sa mga tambal ug disaster response.
Naglaom si Garcia nga adunay kausaban sa pundo sa iyang distrito atol sa deliberasyon sa Bicameral Conference Committee (Bicam).
“I abstain, with hope. Because miracles can still happen at the bicam,” matod ni Garcia. / dugang taho gikan ni CDF