2 ka sunog dungan nga miulbo

Nagkapuliki ang kabomberohan sa pagpakontrol ug pagpawong sa mitumaw nga 2 ka managlahing sunog nga miulbo sa susamang lugar sa Sityo Sityo Univille, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo sa alas 2:03 sa hapon, Sabado, Marso 7, 2026.
Gibanabana nga moabot ngadto sa 52 ka mga balay ang gilamoy sa kayo, matod pa ni Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva, information officer sa Cebu City Fire Station.
Base sa ilang imbestigasyon nga nagsugod pag-ulbo sa kayo sa panimalay nga gipanag-iya ni Romeo Sayson, nga giokupahan ni Rodney Sayson ug dali kini nga mikatap sa ubang kabalayan.
Tungod sa kakusog sa kayo giisa nila sa fourth alarm ang sunog alas 2:58 sa hapon human nga ang mga nagbaga nga tipaka nanglupad nga nakapaulbo sab sa laing sa laing area nga sakop ra usab sa maong sityo.
Pagka alas 3:23 sa hapon gi klara sa kabomberohan nga kontrolado na nila ang kayo ug alas 4:31 hingpit kini nga napawong.
Gibanabana sa Cebu City Fire Station nga moabot sa P3.9 milyunes ang danyos sa sunog.
Gidugang ni Villanueva sa interview sa Superbalita Cebu nga padayon pa nga gisusi sa ilang fire investigators ang hinungdan sa pagkasunog sa balay ni Sayson.
“Negative pa ta cause sir under investigation pa... ang kadto ika duha possible aligato to siya,” matud ni Villanueva.
Nabahin ang 12 ka mga fire truck sa pagpawong sa kayo sa dihang duha ka sunog ang ilang giatiman.
Sa talaan sa BFP Cebu City adunay duha ang naangol nga naka angkon og paso.