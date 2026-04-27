2 ka sunog miigo sa Cebu City

Tulo ka panimalay ang hingpit nga naugdaw sa niulbo nga sunog sa Sityo Baca, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo alas 9:58 sa buntag, Lunes, Abril 27, 2026.
Nadawat sa Cebu City Fire Station ang alarma sa sunog alas 9:58 ug sulod sa 9 minutos naabot ang mga bombero.
Gisaka lang sa unang alarma ang sunog kay pagka alas 10:07 sa buntag gideklara kini nga kontrolado na ug pagka alas 10:39 hingpit na kini nga napawong.
Nagsugod ang kalayo sa panimalay ni Nelia Prado ug dali ni nga nakakatap sa kasikbit nga panimalay.
Moabot sa walo ka pamilya nga gilangkuban sa 60 ka indibidwal ang apektado sa sunog.
Hinuon, wala ray gikataho nga naangol.
Matod ni Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva, ang tigpamaba sa Cebu City Fire Station, nga gitan-aw sa ilang imbestigador nga faulty wiring ang hinungdan sa maong sunog apan wala nila wad-a ang ubang posibilidad sanglit nagpadayon pa sila sa ilang pakisusi.
“Gitan-aw sa mga sakop sa fire arson investigation team sa Cebu City Fire Station ang anggulo sa kuryente, apan gitan-aw pa sab ang laing possible cause sa maong sunog kay under investigation pa man kini,” matod ni Villanueva.
Samtang usa sab ka balay ang nasunog sa Hidden View Subdivision, Barangay Bacayan, Dakbayan sa Sugbo alas 2:42 sa hapon.
Ang balay nga nasunog gipanag-iya ni Roy Cabunilas.
Gikataho nga aligato sa welding maoy hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo.
Sigon sa anak nga babaye ni Cabunilas nga dunay nag-welding sa ilang balay apan ang tipaka niini didto nitugpa sa kahoy nga nisilaob.
Dali ra hinuon nga napawong sa mga bombero ang kalayo sa alas 3:22 sa hapon. / AYB