2 ka sunog miulbo atol sa pabunok sa uwan sa lungsod sa Minglanilla

Taliwala sa pagbunok sa uwan sa lungsod sa Minglanilla niadtong Martes, Hulyo 9, 2024, duha ka mga sunog ang halos dungan nga ning-ulbo.

Alas 8:40 sa gabii, nasunog ang usa ka tindahan nga gipanag-iya ni Ciara Aludon sa Barangay Tunghaan.

Ang maong sunog gipasaka dayon sa first alarm ug fire under control sa alas 8:48 sa gabii samtang, gideklarar nga fire out sa alas 8:51 sa gabii.

Ang danyos sa sunog sa tin­dahan gibana-bana sa mga bombero nga niabot og P48,000.

Pagka alas 8:42 sa gabii sa samang adlaw, nasunog ang usa ka stall sa meat section sa New Public Market sa Barangay Poblacion Ward 1 ug nikatap kini sa ubang stalls.

Gipasaka kini sa 2nd alarm ug fire under control sa alas 9:24 sa gabii samtang gideklarar nga fire out sa alas 9:31 sa gabii.

Nagsugod ang sunog sa stall nga gipanag-iya ni Rey Espina ug nikabat sa walo ka stalls ang naapektuhan, sumala sa mga bombero.

Dugang sa mga bombero, ang danyos sa sunog gibanabana nga mokabat og P66,000.

Si F01 Benjoseph Bien, fire investigator sa Bureau of Fie (BFP) Minglanilla, niingon nga nagpadayon pa ang imbestigasyon sa hinungdan sa sunog. / DVG