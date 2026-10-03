2 ka sunog miulbo sa Talisay ug Cebu City

Duha ka managlahing insidente sa sunog ang niulbo sa Dakbayan sa Talisay ug Dakbayan sa Sugbo sulod sa duha ka adlaw nga nagbilin og danyos kapin P3.6 milyunes.
Unang niulbo ang sunog sa Aznar Compound, Barangay Lawaan 3, Talisay City niadtong Huwebes sa hapon, Oktubre 1, 2026.
Alas 3:41 sa hapon nadawat ang alarma ug niresponde dayon ang mga bombero sa Talisay City Fire Station ubos sa pagpangulo ni SFO3 Roberto P. Nahine nga nagdeklarar og 1st alarm.
Paspas nga gikaon sa kalayo ang usa ka dakong balay nga gipanag-iya ni Leonilla Aznar .
Nakontrolar ang kalayo alas 3:51 sa hapon ug na-fire out alas 3:56. Gibanabana sa BFP ang danyos nga mokabat sa P3,456,000.
Ikaduhang sunog ang niulbo kagahapon sa buntag, Oktubre 2, 2026, sa Cabreros St., Barangay Basak San Nicolas, Cebu City.
Sumala sa mga residente sa dapit, may nabati silang buto gikan sa usa sa mga kwarto nga gipaabangan sa usa ka alyas Bulantoy sa alas 11:09 sa buntag sa wala pa nidako ang kalayo.
Si SFO3 Wendell Villanueva, tigpamaba sa Cebu City Fire Office (CCFO), nitug-an nga sa panimalay ni Glenn Villaruel nagsugod ang kalayo. Nilanat sa kapin usa ka oras ang pakigkombate sa mga bombero aron pagpawong sa kalayo sa wala pa kini hingpit nga gideklarar nga fire out alas 12:23 sa udto.
Moabot sa P150,000 ang gibanabanang danyos sa maong sunog sa Basak San Nicolas. / PRL