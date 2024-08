2 ka sunog sa siyudad sa Sugbo; 1 sa Lapu-Lapu

Duha ka sunog ang niigo sa dakbnayan sa Sugbo sa Lunes, Agusto 12, 2024.

Ulahing sunog niigo sa 62 Don Pedro Cui St., Brgy. San Antonio, alas 2:44 sa hapon.

Usa ka mixed residential ug business establishment nga gipuy-an ni Daylin P. Maniegos ug uban pa ang nasunog.

Ang sunog nap saka sa 1st alarm sa alas 2:48 sa hapon, fire under control sa alas 3:00 sa hapon ug gideklarar nga fire out alas 3:05 sa hapon.

Kini nagbilin og dasyon nga gibanabana sa mga bombero nga moabot ngadto sa P528,000.

Unom ka mga pamilya ang na apektohan nga gilangkuban sa 56 ka indibiduwal.

Atol ning pagsuwat, nagpadayon pa ang imbestigasyon ni FO1 Michael John Nable, ang Bureau of Fire Protection (BFP) investigator sa siyudad sa Sugbo.

GUADALUPE

Dili mominos 14 ka mga balay ang nasunog sa 1st Street, Singson Compound, Brgy. Guadalupe, siyudad sa Sugbo, alas 12:11 sa hapon.

Nasuta sa kabomberohan nga nagsugod ang sunog sa balay ni Mercidita Pagao nga gipuy-an ni Mark John Baculi.

Ang sunog gipasaka sa 1st alarm sa alas 12:16 sa udto ug fire under control sa alas 12:46 sa udto ug gideklarar nga fire out sa alas 12: 59 sa udto

Sa 14 ka balay, 12 niini ang totally burned ug 2 ang partially burned nga nagbilin sa gibananang danyos nga moabot og P600,000.

Dunay 20 ka pamilya ang naapektohan nga gilangkuban sa 70 ka mga indibiduwal.

Padayon pa ang imbestigasyon ni FO3 Fulbert A Navarro, imbestigador sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa siyudad sa Sugbo kun unsay hinungdan sa maong sunog.

LAPU-LAPU

Samtang, nasunog ang usa ka dakong bodega sa furniture sa Sityo Kolo, General Aviation Road, Barangay Pajac, dakbayan sa Lapu-Lapu, alas 2:21 sa hapon, Dominggo, Agusto 11, 2024,

Ang bodega gipanag-iya ni Eric Mendoza nga ang ukopante mao si Jay Cris Caballes.

Ang sunog gipasaka sa first alarm sa alas 2:26 sa hapon, under control sa alas 2:48 sa hapon ug gideklarar nga fire out sa alas3:15 sa hapon.

Sumala sa mga bombero, nagbilin og danyos na gibanabana nga P28,000,000.

Atol ning pagsuwat, padayon paang imbistigasyon ni FO3 Jeffrey Q Gerodiaz, fire investigator sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa Lapu-Lapu Sugbo kon nganong nasunog ang maong bodega. / DVG