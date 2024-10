2 ka superhero nag-sorry sa HPG 7

Gipatawag sa Highway Patrol Group (HPG) 7 ang duha ka Sugboanong content creator nga nag-costume og Spider-Man ug Son Goku human nag-viral ang ilang pasiaw nga video sa Red Cliff sa Transcentral Highway niadtong Dominggo, Oktubre 27, 2024.

Gipahibawo ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Regional Chief sa HPG 7 nga ang duha ka superhero nagsakay og traysikol nga si Spider-Man ang nagmaneho samtang si Son Goku ang nagpatong sa atop sa sidecar uban ni Batman nga nagbahasbahas sa Red Cliff diin gidumog sila sa mga tawo diha tunga sa dan.

Ang maong mga superhero mo-action gilayon sa higayon nga adunay rider nga moagi nga magpakita sa ilang power ug suway nga mogukod sa naghaguros sa mga sakyanan.

Mipasabot si Parilla nga ang maong dapit hugot nila nga gidili ang paghunong sa tanang sakayanan ug pag-parking subay sa sunodsunod nga disgrasya sa kadalanan mugna sa kusog sa pagpadagan sa ilang motorsiklo.

“Ang ilang gihimo maka- create nag disgrasya especially nga kana siya nga lugar ato gyud na gihugtan ang seguridad diha nga wala nay mga aksidente kay daghan na kaayo tag recorded nga accident in the previous months diha nga lugar daghan kaayog aksidente,” matod ni Parilla.

Gipahibawo hinuon ni Parilla nga walay violation sa usa ka driver nga mag-costume kini og superhero basta kompleto lang kini sa mga gamit sama sa helmet ug lisensya ug dili lang kini makahatag og peligro sa disgrasya.

Gawas niini ang gihimo sa maong mga content creator ang ilang gigamit nga tricycle usa ka big bike nga dunay 600cc nga makina nga kuyaw malimbuwad.

Nakahatag usab sila og kahasol sa ubang motorista tungod kay nanghunong ang kadaghanan sa riders sa tunga na sa karsada nga peligro sa dakong disgraysa sa kadalanan.

Wala lang una sila isyuhi og TOP sa HPG 7 tungod kay matod ni Parilla nga kinasingkasing man usab kini nga nangayog pasaylo sa ilang sayop nga nabuhat.

WA MAHIBAWO

Si Spiderman nga naila sa iyang pangalan nga Jason Ik, 27, residente sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga dunay dul-an usa ka milyon ka followers sa Facebook ug si Son Guko nga naila usab sa iyang Facebook page nga Boy Banat, 30, lumad nga taga Butuan apan kasamtangan nga nagpuyo sa lungsod sa Consolacion ang adunay 1.2 million followers pulos nangayog pasaylo sa ilang nahimo.

Matod nila nga wala sila masayod nga gidili na diay ang pag-estambay sa red cliff nga tungod ani iyang awhag sa uban nga dili sila sundon sa ilang gihimo.

“Mao to nga pag-chat nila nga paanhion mi miari gyud dayon mi kay naa man mi sayop nga nabuhat mangayo gyud mig pasaylo. Tawo ra gud ta dili perpekto nga naa gyuy sayop nga mabuhat atleast lesson learned nana nga content creator mi magbuhat mig bisan unsa nga mga vlog nga makalingaw, mag-careful na gyud mi nga dili mi makaabala og tawo nga layo sa disgrasya,” matod ni Jason Ik.

Giawhag usab ni Son Guko ang ubang riders nga dili nila sundon ang ilang gihimo kay dako matod pa kining sayop. /