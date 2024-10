2 ka suspek sa pag-kidnap sa American national nailhan na

Naila na sa mga imbestigador ang duha ka mga suspek sa pagdagit sa usa ka American national sa Zamboanga del Norte sa miaging semana, matod ni Philippine National Police (PNP) spokesperson Brigadier General Jean Fajardo niadtong Lunes, Oktubre 21, 2024.

Sa usa ka press conference, si Fajardo niingon nga usa sa duha ka giila nga suspek sa pagdagit kang Elliot Eastman sa lungsod sa Sibuco niadtong Oktubre 17, 2024, usa sa mga indibidwal sa rogue gallery sa lokal nga kapulisan.

“Noong pinasok ‘yung bahay ng biktima ay kasama niya doon ang kanyang asawa at ‘yung kanyang mga in-laws at accordingly doon sa mga nakausap na mga witnesses, one of the suspects ay apparently ay wala naman takip sa mukha at nakita doon na sinasabi inaayos diumano ‘yung isang bangka doon. So may mga composite artist sketch na tayo,” matod ni Fajardo.

“Noong ipinakita itong picture na ito and even sa mga rouge’s gallery natin ay na-identify ng mga witness. So ito ‘yung naging lead kung bakit na-identify natin. We have the alias,” dason niya.

Si Fajardo niingon nga ang Zamboanga Peninsula Regional Police nagmugna sa Critical Incident Management Task Group nga naglakip sa Armed Forces of the Philippinesug Philippine Coast Guard (PCG) aron pakusgon ang imbestigasyon sa insidente.

“They are now conducting operational research to confirm whether itong dalawang persons of interests (are) associated or at least affiliated sa ASG (Abu Sayyaf Group) or any LTG (local terrorist group) operating in these areas,” matod ni Fajardo.

Matod niya nga gisusi usab sa mga imbestigador ang tanang posibleng motibo sa pagdagit nga wala pay gipangayo nga ransom bugti sa pagbuhi sa biktima ingon man usa ka pruweba sa kinabuhi.

Gikompirmar usab ni Fajardo nga nakig-alayon na ang Federal Bureau of Investigation (FBI) sa Estados Unidos sa pamilya sa biktima, partikular sa asawa niini nga Pinay.

Hinuon, gipadayon niya nga ang FBI wala moapil sa imbestigasyon ug nangayo lang og update.

Ang biktima gipusil sa tiil sa mga suspek samtang misulay sa pag-ikyas una pa sila misakay sa usa ka gamay nga bangka ug miikyas sa wala masayring direksyon. / TPM / SunStar Philippines