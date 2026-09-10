2 ka suspek sa pagpamusil sa Inayawan, mihimakak

Nasikop sa hiniusang operasyon sa kapulisan ang duha ka suspek sa pagpusil-patay sa ilang silingan ug higala nga ex-convict sa Dumpsite, White Road, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang insidente nahitabo alas 6:45 sa buntag niadtong Miyerkules, Septiyembre 9, 2026.
Alas 2 sa kaadlawon pagkasunod adlaw, Huwebes, Septiyembre 10, nadakpan sa Inayawan Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Captain John A. Lalamunan, uban sa Cebu City Police Office (CCPO), City Investigation and Detective Management
Unit (CIDMU) ug City Intelligence Unit (CIU), ang mga suspek nga giilang sila Mark Jason Balansag, 20, ug Jason Alforo, 21.
Usa sa duha nasayran nga adunay pending warrant of arrest alang sa kasong frustrated murder.
Ang biktima nga si Daniel Mondigo, 42, napalgan nga patay human gipusil sa ulo ug lawas.
Matod sa CCPO nga gipangulohan ni Police Colonel Ricky Sumalde, posibleng ilegal nga drugas ang nalambigit sa motibo sa krimen, ilabina ang giingong wala pag-remit sa biktima sa halin sa ilegal nga drugas.Apan hugot nga nihimakak ang duha ka suspek sa pasangil.
“Di na tinuod, gipasanginlan rami ana. Kon kami pa gabuhat motug-an mi kay tinuyoan man na, pero di man kami,” matod pa sa mga dinakpan sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu.
Si Balansag niingon nga nagduwa siya og billiard atol sa nahitabong pagpatay, samtang si Alforo nangatarungan nga nagpaayo siya sa iyang cellphone.
Andam sab ang duha nga magpa-paraffin test aron pamatud-an nga wa sila nalambigit sa pagpamusil.
Matod nila, higala nila ang biktima ug usahay magkauban sila sa paggamit sa ilegal nga drugas.
Samtang gitanggong ang duha ka suspek, padayon sab ang imbestigasyon ug pagpangita sa ubang posible’ng nalambigit sa pagpatay. / AYB,JDG,ABC,GPL