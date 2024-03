2 ka suspek sa pagpatay kang Jumalon nasikop

Duha sa tulo ka mga suspek sa pagpatay sa magsisibya sa Misamis Occidental nga si Juan ‘DJ Johnny Walker’ Jumalon, ang nasikop, sumala sa Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS).

Si PTFoMS Executive Director Undersecretary Paul M. Gutierrez niila sa mga dinakpan, ang manag-agaw nga sila si Boboy Sagaray Bongcawel ug Renante Saja Bongcawel, pulos 39 anyos.

Nasikop sila niadtong Marso 15 sa Barangay Poblacion, lungsod sa Sapang Dalaga, Misamis Occ. sa hiniusang operatiba sa Calamba ug Sapang Dalaga Municipal Police Stations pinaagi sa warrant of arrest sa kasong pagpatay ug pagpangawat nga giisyu ni Calamba Executive Judge Michael Lotao Ajoc sa Regional Trial Court Branch 36, 10th Judicial Region.

Walay piyansa nga girekomendar alang sa ilang temporaryong kagawasan.

Giingong gitionan ni Boboy og armas ang helper sa radio station ni Jumalon dihang giablihan sa helper ang gate, samtang si Renante maoy nagsilbi nga getaway motorcycle driver. Ang gunman nga giilang si Julito Mangumpit padayon pa nga gawasnon.

“Already, the Misamis Occidental PPO is following up on several leads on Mangumpit’s whereabouts,” matod ni Gu­tierrez.

Kinatibuk-ang ganti nga P3.7 milyunes ang gitanyag sa kagamhanan ngadto sa makatabang sa pagsikop sa mga suspek.

Si Jumalon gipusil makaduha sa nawong sa suspek samtang nag-live broadcast niadtong Dominggo sa buntag, Nobiyembre 5.

Giilog sa suspek ang kwintas sa biktima una pa miikyas. / TPM / SunStar Philippines