2 ka suspek sa pagpatay sa babaye sa Argao, nadakpan

Duha ka mga suspetsado nga matud pa maoy responsable sa pagpusil-patay sa usa ka 39 anyos nga babaye didto sa Purok Chicos, Barangay Langtad sa lungsod sa Argao niadtong Biyernes sa gabii, Marso 6, 2026, ang nadakpan sa gilusad nga manhunt operation sa Argao Municipal Police Station, Sabado, Marso 7, 2026, didto ra usab sa lugar nga nahitaboan.
Ang mga naposasan giila nga silang Kerby John Villafuerte Gella, 33, silingan sa biktima; ug ang iyang kauban nga si Nicomedies Padigos Caylan, 64, nga taga Barangay Canbanua-Media lungsod sa Argao.
Ang duha nakuhaan og usa ka .45 nga pistola ug magazine niini nga dunay sulod nga tulo ka bala.
Ang duha maoy gitudlo nga responsable sa pagpusil-patay kang Maria Joylyn Loyola, 39, molupyo sa maong dapit.
Samtang naglingkod ang biktima sa kahoy nga lingkoranan kalit lang nga naabot ang duha ka suspetsado og sa walay daghang istorya gipusil ang biktima sa makadaghang higayon.
Human sa insidente dali usab nga misibat ang mga suspetsado apan dunay nakakita sa maong insidente ug miila kanila.
Drugas ang usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen human masuta nga ang biktima nga si Loyola namaligya og illegal nga drugas sa barangay Langtad ug nadakpan na usab kini kaniadto sa kaso gihapon sa illegal nga drugas.
Samtang si Caylan naa na usab ni kasong murder kaniadto samtang si Gella nalambigit usab sa illegal nga drugas.
Giandam na ang kasong murder batok sa duha ka suspek. / AYB