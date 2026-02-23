2 ka suspek sa pagpusil sa barangay konsehal sa Balamban gisuholan

Napusasan ang duha ka suspek nga maoy responsable sa pagpusil sa usa ka konsehal sa Barangay Cantuod, Lungsod sa Balamban niadtong Huwebes sa alas 4:00 sa hapon, Pebrero 19, 2026, sa sulod sa iyang balay.
Ang mga nadakpan giila nga silang Robert Borres Alcantara, 42, taga Sityo Mangabon, Barangay Tagbao, bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo ug si Roger Doncillo, 48, taga Sityo Liputon II, Barangay Cabasiangan, Lungsod sa Balamban.
Lakip sa gidakop ang 21-anyos nga si John Lloyd Leyson Medio, taga Sityo Lacdon, Barangay Cabasiangan human ni nibabag sa mga polis nga dakpon si Doncillo.
Alas 11:41 sa buntag niadtong Dominggo, Pebrero 22, 2026, ang kapulisan sa Balamban sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Lieutenant Colonel Ruel Burlat niadto sa Barangay Tagba-o, Dakbayan sa Sugbo aron molusad sa manhunt operation human nigawas ang pangalan sa mga suspek nga maoy nipusil kang Konsehal Renato Pacquiao Tribunalo sa Barangay Cantuod.
Positibo si Tribunalo nga sila ang naghimo sa krimen base sa kuha sa CCTV sa balay sa biktima ug sa ubang dapit sa Barangay Cantuod.
Pagka alas 5:00 sa hapon sa maong adlaw, malampuson nila nga nadakpan ang usa sa mga suspek nga si Alcantara sa Barangay Tagba-o.
Human nitug-an si Alcantara kon kinsa pa ang iyang kauban, gisunod dayon nila sa pagdakop alas 7:00 sa gabii sa Sityo Liputon II si Doncillo, apan giapil nila sa pagpusas si John Lloyd tungod sa kasong Obstruction of Justice ug Disobedience with police officers.
Atol sa operation nakuha sa mga police ang XRM nga color itom nga motorsiklo nga walay plate number nga maoy gigamit sa krimen lakip na ang kalo, jacket, ug short pants sa mga suspek nga nihaom sa nakuhang CCTV camera sa kapulisan.
Giangkon matod pa nilang Alcantara ug Doncillo nga sila ang nagpusil kang Tribunalo human sila sugoa sa kaubang konsehal sa biktima nga magpapili matod pa pagkakapitan sa Barangay Cantuod, Balamban.
Ang sabot matod pa nga hadlukon lang si Konsehal Tribunalo ug dili kini patyon bugti sa bayad nga P30,000.
Giingon’g modagan sab sa pagkakapitan si Tribunalo sa umaabot nga Barangay ug SK Election sa Nobiyembre 2026.
Apan nasagmuyo ang duha ka mga suspek nga sa dihang nahuman na nila ang ilang gipatrabaho kanila igo lang sila gibayran og P2,000 human nila mauli ang armas nga gihimo sa krimen. / AYB