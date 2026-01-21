2 ka suspek tigpalit og kinawat nga iPhone, sikop

Nabungkag sa Cebu City Police Office (CCPO) ang usa ka grupo nga giingong main source sa negosyo sa mga kinawat nga iPhone sa dakbayan.
Kini human gironda ang tulo ka lawak sa usa ka building sa dalan Leon Kilat, Barangay Pahina Central, niadtong Miyerkules.
Duha ka tawo ang malampusong nadakpan, samtang padayon pang gipangita ang uban nilang kaubanan nga giingong dili mga lumad nga molupyo sa Sugbo.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa CCPO, ang maong grupo adunay talagsaong technical skills sa pagguba sa firewall sa Apple, usa ka butang nga lisod buhaton sa ordinaryong mga technician.
Base sa imbestigasyon sa City Intelligence Unit (CIU) ug City Investigation and Detection Unit (CIDU), paliton lang sa mga suspek ang kinawat nga iPhone sa kantidad nga P5,000 matag unit.
Gamit ang ilang kahibalo sa IT, i-reprogram ang cellphone aron mapapas ang karaan nga iCloud o security lock.
Ibaligya kini pagbalik sa usa ka mall sa downtown area sa dakbayan nga daw sama sa brand new. Niabot ngadto sa 154 ka mga cellular phone ang naimbargo sa kapulisan.
Sa pagkakaron, dul-an na sa 100 ka mga tag-iya ang positibong niila sa ilang mga unit pinaagi sa GPS tracking o “Find My iPhone” nga nitultol sa dalan Leon Kilat.
Usa sa mga biktima nibutyag nga nawala ang iyang iPhone 16 Pro sa usa ka mall sa South Road Properties (SRP) sa miaging semana human siya gibanggaan sa wala mailhing mga tawo.
Nakit-an na lang niya ang iyang cellphone sa social media post sa kapulisan human kini narekober.
Padayon ang pagpangita sa duha pa ka mga suspek nga nakaikyas. Lakip sab sa giimbestigar ang tag-iya sa repair shop nga nagpaabang sa maong mga lawak.
Sa pikas bahin, ang Business Permit and Licensing Office (BPLO) nipadala na og show cause order sa maong building human masuta nga wala kini permit sa negosyo.
Gitakdang pasakaan og kasong paglapas sa Anti-Fencing Law ang mga suspek. /