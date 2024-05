2 ka taktakay sa PBA karon

Mga duwa karon:

4:30 pm- San Miguel batok Terrafirma

7:30 pm- TNT batok Rain or Shine

Duha ka tinagakay nga mga duwa ang masaksihan sugod karong hapon, Mayo 15, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) season 48 Philippine Cup quarter-final round sa Ninoy Aquino Stadium.

Sa premirong duwa, magsangka ang San Miguel Beermen ug Terrafirma Dyip sa alas 4:30 sa hapon unya magpinaksitay ang Talk N’ Text (TNT) Tropang Giga ug Rain or Shine Elasto Painters sa main game.

Ang modaug ning mga sangkaa mao ang mag-abot sa usa sa duha ka mga best-of-seven semi-finals series.

Ang Dyip nakaabot ning puntoha human nila gipapha ang twice-to-beat nga benepisyo sa No. 1 overall Beermen pinaagi sa pagposte og surpresang kadaugan, 106-96, sa premiro nilang panag-abot sa quarter-finals.

Tataw nga tungod ning maong kadaugan, nakabaton og dugang pagsalig sa kaugalingon ang eight-seed Dyip.

“Tingin ko preparado naman kami, pero siyempre kailangan talagang ready kami dahil San Miguel iyan,” matod ni Terrafirma coach Johnedel Cardel.

“Pero ang sabi ko nga, nagawa na natin na talunin sila so kailangan lang higitan pa ang effort na ginawa namin sa Game 1 and, who knows? Baka maka-silat ulit.”

Giangkon ni Cardel nga ang labing dako nilang problema mao ang pagpugong sa Sugboanong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo apan iyang giklaro nga dili kini ang prayoridad sa ilang depensa.

“Kasi siyempre ‘yung (June Mar) Fajardo hindi namin mapipigilan iyun, eh pero nakuha namin kasi na-shut down namin mga shooters nila,” matod ni Cardel kabahin sa ilang kadaugan sa premiro nilang pakigsangka sa Beermen sa quarter-finals.

Sa ilang bahin, best-of-three series ang engkuwentro sa Tropang Giga ug Elaso Painters ning maong quarter-finals.

Midaug ang Tropang Giga sa Game 1, 116-99, apan mibawos ang Elasto Painters sa Game 2, 121-113. / ESL