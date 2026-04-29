2 ka tambay nga asenso ang pamuyo; gironda

Mag-bestfriend nadakpan sa buy-bust nga nakuhaan og binultong drugas alas 6:25 sa buntag niadtong Miyerkules, Abril 29, 2026, sa Barangay Awihao, Dakbayan sa Toledo.
Ang mga suspek giila nga si Lie Pantallano alyas Andot, 39, ulitawo, ug ang iyang bestfriend nga si Mark Jhun Caminero Canillo, 18.
Pareho silang nagpuyo sa maong lugar ug gidala sa Toledo City Police Station samtang mag-atubang sa kasong pagpamaligya ug paghupot og ilegal nga drugas.
Ang operasyon gihimo sa mga personnel sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station.
Nasakmit gikan sa ilang posisyon ang 7.67 gramos nga gituohang shabu nga nagkantidad og P52,156.
Matod sa kapulisan, ang duha gi-monitor tungod sa ilang giingong luho nga panginabuhi bisan walay trabaho nga maoy hinungdan sa pagpatuman sa buy-bust. / GPL