2 ka tanod gipamusil sa ex-con

Nangaangol ang duha ka barangay tanod human gipamusil sa ilang silingan nga “ex-convict” samtang nagbantay sa diskohan alas 1:00 sa kaadlawon niadtong Martes, Disyembre 9, 2025, sa Barangay Babayongan, Lungsod sa Dalaguete.
Ang mga biktima nga daling gidala sa Isidro Kintanar District Hospital, giila nga sila si Cesar Getuta Payusan, 50, minyo, chief tanod sa Barangay Babayongan nga dunay samad ibabaw nga bahin sa tuo nga dughan ug Marciano Bustrilio Mangubat, 64, minyo, samdan sa tuong palad ug tuo nga paa.
Matod ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, ang mga tanod nagbantay sa disco nga gipahigayon tapad sa Barangay Hall isip kabahin sa ilang kapistahan.
Ang suspek giila nga si alyas Gerry, 47, nga adunay kapuyo ug nagpuyo ra sab sa maong lugar.
Si Gerry kinsa giingong usa ka ex-convict, kalit nga niabot ug namusil sa mga biktima ug daling niikyas. Usa ka slug sa bala ang narekober sa kapulisan gikan sa crime scene.
Ang motibo sa krimen giingong personal nga kasuko.
Matod ni P/Maj. Zozobrado, ang suspek nagtanom og kasuko sa mga biktima sukad sa miaging tulo ka bulan.
Gidugang ni Zozobrado nga si Gerry naila nga maldito sa ilang lugar ug kon makainom, magmaoy.
Gikompirmar sab niya nga ang suspek nakapatay na kaniadto ug napriso. / GPL