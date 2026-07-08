2 ka tawo namutol og lubi, sikop

Naposasan ang duha ka lalaki kay gipamutol ang punoan sa lubi nga walay permit niadtong alas 3:15 sa hapon, Martes, Hulyo 7, 2026, sa Barangay Binlod, Lungsod sa Argao.
Gitanggong sa Argao Police Station sila si Jessie, 43, ug Cardo, 46, pulos taga Barangay Usmad sa maong lungsod tungod sa kasong illegal cutting of coconut trees.
Nasayran nga nangayo og police assistance ang mga personnel sa Philippine Coconut Authority (PCA) human nakadawat og taho bahin sa ilegal nga pagpamutol og mga punoan sa lubi sa maong dapit, diin nasakpan sa akto ang duha ka suspek. Narekober sa kapulisan ang usa ka chainsaw ug 59 ka coco lumber nga daw mokantidad og kapin sa P10,000. / GPL