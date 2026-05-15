2 ka tinaktakay masaksihan sa PBA karon

Mga duwa karon:
5:15 pm- Meralco batok Magnolia
7:30 pm- NLEX batok TNT
Duha ka tinaktakay nga mga engkuwentro ang masaksihan karong Sabado, Mayo 16, 2026, sa quarter-final round sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Sa main game, magsangka ang No. 1 NLEX Road Warriors batok No. 8 TNT Tropang 5G samtang mag-abot sa premirong duwa ang No. 4 Meralco Bolts batok No. 5 Magnolia Chicken Timplados Hotshots.
Nagkinahanglan ra unta og usa ka daog aron makaabante sa semis ang Road Warriors ug Bolts ning maong panagparang gumikan sa ilang bitbit nga twice-to-beat nga benepisyo nga ilahang nakuha tungod sa ilang pakasulod sa Top 4.
Apan parehong napakyas ang Road Warriors ug Bolts sa premiro nilang pagsuway niadtong Miyerkules, Mayo 13, diin napilde ang Road Warriors batok sa Tropang 5g, 93-96, ug mao sab ang nasinati sa Bolts batok sa Hotshots, 89-95.
Kini mao ang hinungdan nga nahan-ay kining duha ka mga tinaktakay nga mga kombati diin ang mga modaog mao ang magsangka sa best-of-seven semi-finals series. / ESL