2 ka tinun-an gipasaylo sa polis; kaso gi dismiss

Gibasura sa Regional Trial Court (RTC) ang kasong unjust vexation nga gipasaka sa Waterfront Police Station sa Cebu City Police Office batok sa duha ka mga tinun-an sa kursong Engineering sa usa ka unibersidad sa dakbayan sa Sugbo human gidawat sa duha ka mga mga polis ang ilang pagpangayo og pasaylo sulod sa korte.

Sila si Mario Allan Gabato, 21, ug Philip Kristoffer Cuizon gidakop sa mga polis sa kasong unjust vexation atol sa Sinulog niadtong Enero 21 human naglingawlingaw sa Osmeña Blvd. ug nagpa-picture nga nga giingong nag-dirty finger.

Ang background sa duha mao ang duha ka mga polis nga nakauniporme nga nagbantay sa seguridad sa Basilica Minore del Santo Niño.

Matod ni Attorney Mel Ebo,abogado sa duha ka mga tinun-an, ang pag- abswelto sa iyang mga kliyente subay sa pagpasaylo sa duha ka mga polis ug sa ilang gi file nga motion to quash aron ipaabswelto ang maong kaso.

Sa wala pa nagsugod ang arraignment sa Biyernes sa buntag, Enero 26, 2024, gipangutana ni Judge Anacleto Debalucos ang duha ka mga polis kon andam ba sila moatras sa kaso kon mangayo og pasaylo ang duha ka mga tinun-an.

Sa atubangan sa husgado, nangayo og pasaylo ang duha nga gidawat usab dayon sa mga polis hinungdan nga nihukom ang huwes nga ibasura ang kasong unjust vexation.

“Akong balikon ang ground tungod number 1, tungod sa mga ground nga among gisang-at sa motion to quash. And number 2, tungod pud sa fact nga ang gipasaylo na sa police officers,” matod ni Ebo.

Ang maong kalambuan gika­li­pay sa duha ka mga tinun-an, lakip na sa ilang mga ginikanan sanglit makaapekto kini sa ilang pagtungha.

Gipasalamatan sa pamilya ang duha ka mga polis sa paghatag og ikaduhang higayon nga mapasaylo ang ilang mga anak.

Apan subling nipasabot ang duha ka mga tinun-an nga dili alang sa duha ka mga polis ang pag dirty finger ug wala silay tumong nga ilang bastuson ang uniformed personnel nga nagbantay sa Sinulog sanglit alang, matod pa, sa ilang grupo nga ila ra usab nga mga classmate.