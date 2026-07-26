2 ka tinun-an nadakpan tungod sa marijuana

Duha ka mga menor de edad nga lalaki ang nadakpan og gi-rescue sa kapulisan human nakuhaan og duha ka pakete sa gituohang marijuana atol sa gipahigayon nga checkpoint operation sa A. Soriano Avenue, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, alas 1:00 pasado sa kadlawon, Dominggo, Hulyo 26, 2026.
Ang mga batan-on nagpangedaron og 17 ug 18 anyos, pulos mga estudyante ug residente sa Barangay Budlaan, Dakbayan sa Sugbo.
Nakuha gikan sa ilang posisyon ang duha ka medium-sized nga pakete sa marijuana nga gidala na sa Cebu City Forensic Unit 7 alang sa pagsusi.
Ang 18-anyos nga suspek ug ang 17-anyos nga menor de edad temporaryong gihuptan sa Mabolo Police Station samtang giandam ang legal nga aksyon ug pagtunol sa menor ngadto sa social welfare.
Gikataho nga ang maong operasyon gihimo isip suporta sa anti-criminality campaign ug pre-emptive security measure alang sa seguridad sa publiko nga gipatuman sa Cebu City Police Office (CCPO).
Ang checkpoint gipangulohan ni Police Captain Zeus Livin Cinco Bugtai, ubos sa pagdumala ni Police Major Thom Ed Taghoy, hepe sa Mabolo Police Station.
Nasakpan ug na-rescue sa kapulisan ang duha ka mga menor de edad nga lalaki human nakuhaan og duha ka pakete sa gituohang marijuana atol sa gipahigayon nga checkpoint operation sa A. Soriano Avenue, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, ala 1:00 pasado sa kadlawn, Domingo, Hulyo 26, 2026.
Ang mga batan-ong lalaki nagpangidaron og 17 ug 18, pulos mga estudyante ug taga Barangay Budlaan, Cebu City.
Sa imbestigasyon, nakuha gikan sa posisyon mismo sa mga menor ang duha ka medium-sized nga mga pakete sa marijuana ug gidala kini sa Cebu City Forensic Unit 7.
Samtang anaa na sa kustodiya sa kapulisan sa Mabolo Police Station ang duha ka mga batan-on. Gikataho nga ang maong operasyon gihimo subay sa pag suporta sa Anti-criminality campaign isip pre-emptive security mesure alang sa suguridad sa publiko nga giimplementar sa Cebu City Police Office kun CCPO.
Kini gipangulohan ni Police Captain Zeus Livin Cinco Bugtai, ubos sa direktang pagdumala ni Police Major Thom Ed Taghoy, hepe sa Mabolo Police Station. / JDG