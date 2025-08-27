2 ka tomboy 'nag-ilog' sa babaye

NAHIMONG action packed sama sa salida ang nahitabong panag-engkuwentro sa duha ka sakop sa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer (LGBTQ) niadtong alas 5:00 sa buntag, Miyerkules, Agusto 27, 2025, sa Barangay Cogon Pardo, Siyudad sa Sugbo.
Nagsugod ang kaguliyang sa dihang si alyas Julie, 37, lesbian nga taga-Upper Sitio Lourdes, Barangay Cogon Pardo, Dakbayana sa Sugbo nagmaneho sa iyang awto niadtong higayona, iyang naatlan ang iyang kapuyo nga si Trexie nga mao pay pag-abot nga gihatod angkas sa motorsiklo ni Riane, 33, lesbian, security guard nga taga Barangay Tejero, Cebu City.
Si Trexie ug Riane kauban sa usa buhatan sa Cebu Port Authority sa Dakbayan sa Sugbo.
Base sa pasiunang imbestigasyon sa Inayawan Police Station, gikonprontase ni Julie si Riane og nganong gakuyog sa iyang kaipon ug nangatarungan si Riane nga igo lang niya nga gihatod si Trexie.
FAST & FURIOUS
Nitumaw ang mainitong panaglalis sa duruha ug miarangkada si Julie sa iyang awto og giligsan ang motorsiklo ni Riane hinungdan sa pagkalamba sa motor ug napiyapi ang atubangan nga bahin sa awto.
Dali nga gipabarog ni Riane ang iyang motorsiklo ug nikabayo kay ni-backing ang awto aron usban siya og ligis, hinungdan nga nahitabo ang ginukdanay.
Gilihay ni Riane ang iyang motor pinaagi sa pagpakatkat niini sa gutter ug iyang gihapsan sa helmet ang windshield sa sakyanan hinungdan nga nipabulhot si Julie sa awto.
Nakapunit si Riane og hollow blocks sa maong dapit og gilabay ngadto sa windshield hinungdan sa pagkabuak sa backseat side. Tungod sa maong kagubot, naabot sa barangay ug nirespondi ang mga tanod ug gidakop si Riane nga gidala sa Inayawan Police Station.
Sigon sa asoy ni Riane nga wala siyay sala sa hitabo kay ang babaye nga live-in partner ni Julie nihangyo kaniya nga magpahatod sa ilang balay sa Cogon Pardo. Gani, gipaabot siya ni Trexie nga mo-out sa iyang trabaho kay magpahatod.
Nasayran sab nga si Trexie nisugilon ngadto ni Riane nga nag-away sila ni Julie nga siya gidapatan tungod sa selos.
Nabalhog si Riane sa detention facility human gireklamo og malicious mischief resulta sa pagkabuak sa windshield sa awto ni Julie.
Dugang pa nga mosumbalik sab og kiha si Riane batok ni Julie sa dihag gisuwayan siya og ligis niini. / AYB