2 ka treasure hunter napalga’ng patay

Napalgan nga wala nay kinabuhi ang duha ka treasure hunters sulod sa usa ka langob sa Purok 3, Barangay Poblacion, Lungsod sa Dagohoy, Lalawigan sa Bohol.
Ang unang napalgan alas 9:00 sa gabii, Huwebes, Mayo 7, 2026, giila nga si Marcelo Augis alyas Mar; samtang ang ikaduha nakit-an sa alas 2:00 sa hapon sa Biyernes, Mayo 8, 2026, mao si Raymundo Balmoria, 35.
Nagpabilin pa nga missing ang ilang kauban nga si Gaudioso Añasco, 54. Ang tulo pulos taga Lungsod sa Ubay.
Sa imbestigasyon sa Dagohoy Municipal Police Station, nga nagkubkob sa langob ang tulo kay nag-treasure hunting.
Sa bana-bana sa kapulisan nga anaa na sa 100 meters ang giladmon sa bangag sulod sa langob human sa kapin usa ka semana sa ilang pagkawot.
Una na sila nga gi-report nga na-missing sa kabanay sa usa sa mga biktima kay wala na sila makauli.
Tungod ani, ang Dagohoy Municipal Police Station nakig-alayon sa Bureau of Fire Protection sa maong lungsod, Dagohoy Emergency Rescue Team, ug Tarsier 117 sa Dakbayan sa Tagbilaran alang sa search and rescue.
Gisulod sa rescue team ang maong langob ug didto unang napalgan si Marcelo nga wala nay kinabuhi.
Tungod sa ka lawom sa bangag ug nasinati nga kalisod sa mga rescue team, gihunong una ang pagpangita ug pagka alas 2 sa hapon sa Biyernes ilang naabot ang nahimutangan ni Raymundo nga patay na sab.
Gituohan ni Police Master Sergeant Gilrey Calvario, ang imbestigador sa Dagohoy Municipal Police Station, nga na-suffocate ang mga biktima sa ilawom sa langob.
Ang duha pulos nagkadugo ang ilong sa dihang nakuha ang ilang lawas. Dunay mga butane canister nga nakit-an ang mga imbestigador sa sulod sa langob ug duna sab makina nga nagsilbing tinubdan sa hangin. / AYB