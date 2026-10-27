2 ka tulisan og STL booth nadakpan

Duha ka tulisan gitumbok nga moigo og mga STL Booth nadakpan sa gilusad nga hot pursuit operation sa Cebu City Police Office niadtong ala 1:30 sa kaadlawon, Martes, Oktubre 27, 2026, sa Sitiyo Blackcats, Barangay Duljo Fatima, Siyudad sa Sugbo.
Ang mga dinakpan gitago sa pangala’ng Martin, 52, ug Phil, 39, pulos taga Florida Blanca, Pampanga apan kasamtangan nga nagpuyo sa Macopa Street, Barangay Basak, Dakbayan sa Sugbo.
Ang maong mga suspek unang nanulis sa usa ka STL Booth nga nahimutang sa Barangay Quiot nianang pasado alas 11 sa gabii, Lunes, Oktubre 26, 2026.
Base sa pamahayag sa mga saksi nga gipugos sa pagsulod sa mga suspek ang booth ug nanion gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas dayon kuha sa halin nga moabot sa P4,000.
Dali silang nisibat sakay sa usa ka itom nga Mitsubishi pickup.
Ang Labangon Police Station nisubay sa mga kuha sa CCTV footage sa area.
Dinhi ilang nasubay nga ang maong sakyanan nasigpatan sa usa ka gas station sa N. Bacalso Avenue ug sakay ang duha ka suspek.
Nihimo og hiniusa nga operasyon ang Labangon ug Sawang Calero Police Station.
Nakabantay ang mga suspek sa presensya sa mga polis ug dali nga nisibat nga maoy hinungdan nga ila ning gigukod ug naabtan sa eskena Sityo Blackcats, Barangay Duljo Fatima.
Nisuway pa unta sa paglighot ang mga suspek pinaagi sa pagligis sa ubang mga sakyanan apan wala na sila makapalayo sa dihang na-flat ang ligid nga naigo sa pagpusil sa mga operatiba.
Malampuson nila ning naposasan ug nakuha sa sulod sa sakyanan ang usa ka kalibre .45 nga pistola nga loaded og tulo ka bala ang magazine niini.
Nigawas sa imbestigasyon nga ang maong mga suspek notado na mga mga tulisan diin ang ilang target mao ang mga STL Booth sa Dakbayan sa Sugbo. /