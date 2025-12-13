2 ka usher sa illegal number games nadakpan pagbalik

Dakong coordinator sa illegal numbers games, uban sa iyang usher/collector, ang nadakpan atol sa operasyon sa kapulisan alas 8:00 sa gabii niadtong Miyerkules, Disyembre 10, 2025, sa Brgy. Cambuhawe, Lungsod sa Balamban.
Ang mga nadakpan giila nga sila si alyas Dan, 45, ulitawo, taga Brgy. Baliwagan, Balamban ug naila nga labing dakong coordinator sa Balamban area ug si alyas Dante , 51, ulitawo, taga Brgy. Nangka, Balamban.
Ang operasyon gipahigayon sa mga personnel sa Balamban Police Station batok sa illegal gambling, pinangulohan ni Police Lt. Col. Ruel Burlat, ang ilang hepe.
Naaktuhan si alyas Dante nga nag-remit o naghatod sa mga nakolektang pusta sa sugal ngadto kang alyas Dan hinungdan nga silang duha gipangpusasan. Nasuta nga ang mga dinakpan nga walay permit ug nigamit sa unauthorized paraphernalia.
Pasakaan sila og kasong kalapasan sa Republic Act (RA) 9287, ang Act Increasing the Penalties for Illegal Gambling.
Dili kini ang unang higayon nga nadakpan ang duha ka suspek. / GPL