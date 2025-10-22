2 ka wanted sa Tagbilaran misukol sa polis, patay

Giila mga top 2 most wanted person lakip na ang iyang kauban ang napatay human nisukol sa mga polis nga ni-serve sa warrant of arrest alas 3:00 sa kaadlawon, Miyerkules, Oktubre 22, 2025, sa Purok 3, Barangay Dampas, Siyudad sa Tagbilaran, Probinsiya sa Bohol.
Ang mga nakalas giila nga silang alyas Tony, 40, taga Sityo Candait Barangay Dampas, Tagbilaran ug alyas Rey.
Ang Tagbilaran City Police Station ni-serve unta sa warrant of arrest nga giisyu ni Judge Josephus Adel Baterna kinsa Presiding Judge sa RTC Branch 49 sa Tagbilaran sa kasong frustrated murder.
Apan gipamusil ang mga polis nga modakop na unta sa akusado hinungdan nga gibawsan nga niresulta sa ilang kamatayon.
Nakuhaan ang mga namatay og usa ka kalibre .45 ug usa sab ka KG9, lakip na ang usa ka pakete sa gituohang shabu ug ang usa ka unit sa Toyota Vios nga wala plate number. / AYB