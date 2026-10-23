2 kawani nalambigit sa pagpatay hiring sa Cebu City Hall pahugtan

Giangkon ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga adunay mga kakulangan sa proseso sa pag-hire sa mga kawani sa City Hall, ilabi na sa mga job order (JO) nga trabahante, human nigawas ang mga taho nga ang duha ka suspek sa pagpatay sa 24-anyos nga si Isaac Vergel Viernes nagtrabaho diay sa City Hall.
Matod ni Archival niadtong Huwebes, Oktubre 22, 2026, kinahanglan nga mas mag-amping ang city government sa pagsusi sa background sa mga aplikante.
Dugang pa niya, dili paigo ang drug testing lamang aron maseguro nga ang mga kawani nakakab-ot sa mga sumbanan nga gipaabot gikan sa mga trabahante sa gobiyerno.
“We need to do more than that,” matod sa mayor.
Giangkon niya nga dili ingon niana ka estrikto ang siyudad sa pagsusi sa mga job order nga trabahante ug nidugang nga hugtan na sa administrasyon ang pagrepaso sa mga aplikante ug sa kasamtangang mga kawani.
Ang pagrepaso maglakip sa mga job order nga trabahante, mga kaswal nga empleyado, ug uban pang matang sa mga kawani, lakip na kadtong nadestino sa Business and Economic Enterprise Office (BEO).
Matod ni Archival, tutokan sa siyudad ang mga kawani nga walay police clearance ug clearance gikan sa National Bureau of Investigation (NBI).
“Stricter,” matod niya sa dihang gipangutana bahin sa giplano nga mga pamaagi sa pagsusi.
Bisan tuod ang kadaghanan sa mga appointment gikatakdang molungtad hangtod sa Disyembre, niingon si Archival nga magsugod na ang siyudad sa pagsusi sa mga kawani sa dili pa moabot ang maong panahon.
Ang maong pahibalo nigawas samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan bahin sa pagpatay kang Viernes, kansang patayng lawas nakit-an sa usa ka bakanteng lote sa Barangay Pahina Central niadtong Oktubre 19.
Ang Cebu City Police Office (CCPO) nagtaho niadtong Huwebes nga duha ka nag-unang suspek ang nadakpan na may kalabutan sa pagpatay, ug nga ang mga imbestigador nag-andam na og kasong pagpatay batok kanila ug sa uban pang mga indibidwal.
Si Viernes, 24 anyos, nawala sukad pa niadtong Oktubre 7. Ang iyang patayng lawas nakit-an nga gilubong ilalom sa semento sa usa ka bakanteng lote duol sa Citilink Terminal sa Barangay Pahina Central. Ang iyang inahan, si Banet Viernes, maoy niila sa patayng lawas.
Sumala sa ikaduhang progress report sa CCPO, usa ka suspek ang nitahan sa kapulisan niadtong hapon sa Oktubre 21 ug nagpahayag sa iyang tinguha nga moangkon sa iyang partisipasyon sa pagpatay.
Ang taho nga gipaambit ngadto sa media ni Konsehal Dave Tumulak niadtong Huwebes, nag-ingon nga ang extrajudicial confession sa suspek—nga narekord sa video—nagbutang kaniya sa dapit diin nahitabo ang pagpatay niadtong Oktubre 8 sa Sityo Riverside, Barangay Pahina Central.
Matod sa taho sa kapulisan, giangkon sa suspek nga iyang giatake si Viernes, dayon niapil sab ang duha pa ka lalaki sa pag-atake. / CAV