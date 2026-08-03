2 lalaki nangawat og kuwarta, alahas sa balay sa huwes, sikop

Naposasan ang duha ka lalaki human nangawat og kuwarta og mga alahas sa balay sa ilang silingan nga usa ka huwes sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Argao niadtong Dominggo sa hapon, Agusto 2, 2026.
Ang mga suspek giila nga silang Miguel Anthony Bajo Matucan, 21, ug ang kauban niini nga si Christian Dave Lumalis, 19.
Nailhan ang biktima nga si Honorable Judge Noel Darren Damian, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 26 sa Argao.
Subay sa imbestigasyon sa Argao Municipal Police Station, nakadawat sila og tawag sa ilang hotline gikan sa biktima pasado alas 2:15 sa hapon sa maong adlaw.
Gi-report sa huwes nga gisaka ang iyang balay sa duha ka lalaki pinaagi sa pagguba o pag-agi sa screen nga nagtabon sa banyo.
Pagkatkat sa mga suspek sulod sa balay, gipanguha niini ang mga alahas ug nagkalainlaing dollar bills sa biktima.
Dali nga nilusad og manhunt operation ang kapulisan human mailhi ang mga kawatan, hinungdan sa ilang pagkasikop.
Nabawi gikan kang Lumalis ang tulo ka bulawan nga singsing, samtang nakuha gikan kang Matucan ang 17 ka nagkalainlaing dollar bills ug unom ka tag-P100 bill.
Matod sa imbestigador, nibutyag ang mga suspek nga nagplano unta sila nga ibaligya ang mga alahas apan nahadlok sila nga masakpan.
Ang duha ka dinakpan mag-atubang og kasong robbery. / AYB