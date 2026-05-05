2 langyaw nag-motor nadumbolan; naangol

Naangol ang duha ka langyaw human nadumbolan sa giingo’ng ni-overtake nga bus ang ilang gisakyan nga motorsiklo sa National Highway, Barangay Canlumacad, Lungsod sa Santander niadtong Sabado sa gabii, Mayo 2, 2026.
Giila sa kapulisan ang mga biktima nga sila si Martin Michlmayr, 46, usa ka Austrian National; ug Lilian Walthera Were, 38, African National, pulos kasamtanga’ng nanimuyo sa Barangay Canlumacad sa nahisgutang lungsod.
Sumala sa imbestigasyon sa Santander Municipal Police Station, ang motorsiklo ug ang Sunrays Bus pareho’ng nagbiyahe paingon sa habagatang bahin.
Ang bus gimaneho ni Jonathan Vallente Taactaac, 44, residente sa Barangay Caceres, Lungsod sa Oslob.
Pag-abot sa dapit nga nahitabuan, nisuway pag-overtake ang bus sa motorsiklo ug sa dihang nibalik na kini sa iyang linya human ni-signal paingon sa wala, naigo ang motorsiklo nga gidala ni Michlmayr.
Tungod sa kusog nga impact, nangalagpot ang mga biktima gikan sa ilang motor.
Dali nga gidala sa Oslob District Hospital ang duha ka langyaw aron matambalan sa ilang mga samad ug pangos sa lawas.
Sa pagkakaron, ang drayber sa bus nga si Taactaac anaa na sa kustodiya sa Santander Police ug giandam na ang kaso batok kaniya nga Reckless Imprudence Resulting in Physical Injuries and Damage to Property. / AYB