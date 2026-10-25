2 midaog sabasketball, gipamatay

Duha ang nakalas samtang usa ang naangol human gipangdunggab sa kontra niini sa basketball nga ilang napilde alas 8:30 sa gabii, Sabado, Oktubre 24, 2026 sa gawas sa covered court sa Barangay Lutac, siyudad sa Naga.
Ang mga nakalas giila sa ilang mga alyas nga Sammy, 25, ug Niño, 24, samtang ang naangol nga nagpaalim pa sa tambalanan mao si alyas Stephen, 22, pulos taga V. Rama, Barangay Langtad sa maong siyudad.
Dali hinuon nga nadakpan sa Naga City Police Station ang tulo ka mga suspetsado nga silang alyas Rey, Jay ug John, nga pulos taga Barangay Cogon sa maong dakbayan.
Base sa imbestigasyon sa Naga City Police Station nga nagkainitay ang duwa sa basketball tali sa Team Lutac sa mga biktima og Team Cogon sa mga suspetsado dihang napilde ang naulahi.
Apan sa dihang padung na nga mamauli ug mobiya na unta ang mga biktima gidumog matod pa sila sa tulo ka mga suspetsado ug gipangdunggab.
Gipangdala ang tulo ka mga biktima sa Naga Infirmary apan ang duha nga silang alyas Sammy ug alyas Niño nakabsan gyud sa kinabuhi pipila ka oras ang milabay.
Giandam na ang kasong Homicide sa Naga City police station batok sa tulo. / AYB