2 million fans nagdasok sa Knicks parade

Basi sa pamayahag sa New York Police Department (NYPD) ug city officials, gibanabanang moabot sa 2 million fans ang nagsinardinas sa Lower Manhattan atol sa ticker-tape victory parade sa New York Knicks kagahapon, Biyernes, Hunyo 19, 2026 (PH time).
Nagsilbe kining labing dakong kasaulogan sa New Yorkers sa makasaysayong pagsakmit og balik sa Knicks og kampyunato sa National Basketball Association (NBA) human sa 53 ka mga tuig nga pagkahidlaw.
Nagsugod ang parada duol sa Battery Park, niabante sa Broadway subay sa “Canyon of Heroes” ug nisangko sa City Hall diin gipahigayon ang tradisyunal nga seremonya diin gitunol ni New York City Mayor Zohran Mamdani ngadto sa mga sakop sa Knicks ang ‘keys to the city’.
Nagkanayon si Mamdani nga ning maong kalampusan, nagkahiusa ang tanang New Yorkers.
"For 53 years, we watched. For 53 years, we waited. Now, we've won," batbat ni Mamdani.
Ang lider sa Knicks nga si Jalen Brunson, kinsa maoy NBA Finals MVP, maoy usa sa mga nibuhi og mensahe sa City Hall.
"New York, we really did it. Somehow, some way, I knew we were gonna find a way to get this done," matod ni Brunson.
Si Brunson nagpakatap og 45 puntos aron agakon ang Knicks sa kadaugan sa championship-clinching Game 5 batok sa San Antonio Spurs.
Alang kang coach Mike Brown, ang tanan niyang mga sakop nakatampo sa dakong kalampusan sa Knicks, nga nakalabni sa ikatulo niining kampyunato sa NBA. Ang nag-unang duha ka mga korona sa Knicks ilahang nakuha niadto pang 1970 ug 1973.
"I'm proud of everybody for helping accomplish this great feat. The energy today, and all around New York, is off the charts," matod ni Brown.
Kapin sa 10,000 ka police personnel ang gipakatap sa kalihukan aron pagprotekta sa seguridad.
Matod sa NYPD, mao kini ang labing daghang police personnel nga gipakatap sa usa ka dakong kalihukan sa siyudad. / Gikan sa wires