2 minghimakak nga apil sa ‘road race’ sa Mandaue

Gimandoan sa Land Transportation Office sa Central Visayas (LTO 7) ang duha ka kanhi mga tag-iya sa usa sa duha ka mga sakyanan nga nalambigit sa viral nga reckless driving video sa dakbayan sa Mandaue kon nganong dili sila angay manubag sa maong insidente.

Kini human ang duha ka kanhi mga tag-iya sa usa sa duha ka mga sakyanan nga na-feature sa viral video nga nagpakita og reckless driving sa Mandaue City niatubang sa LTO 7 niadtong Miyerkules, Nob. 8, 2023, ug niklaro nga wala silay labot sa maong video.

Si LTO 7 Director Glen Gala­rio niingon nga sa mga kaso nga sama niini, una nang ma­nubag ang rehistradong tag-iya sa sakyanan.

Gibasol sa kanhi mga tag-iya ang bag-ong tag-iya, kinsa wala pa mailhi sa LTO 7, sa “road race.”

Ang duha ka partido nga nalambigit sa lumba sa karsada gipatawag aron mopasabot sa hitabo atol sa tigom nga gipahigayon sa buhatan sa LTO 7 sa N. Bacalso Avenue sa dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules.

Usa ka netizen nakakuha ug nag-share og video niadtong Oktubre 31, nga nagpakita sa usa ka pribadong sakyanan ug usa ka delivery truck nga delikado nga naglumba sa national highway sa Barangay Basak, Mandaue City. Nakit-an ang mga drayber nga nag-ilis-ilis og mga lane, nga nakapabalaka sa ubang mga motorista sa lugar.

Atol sa hearing sa Miyer­kules, ang unang tag-iya, nga girepresentahan sa iyang asawa, miingon nga ang sakyanan gibaligya sa laing tawo.

Sa imbestigasyon sa operations division sa ahensya, nasuta nga gibaligya na usab ang sakyanan ngadto sa laing tawo.

Ang ikaduhang tag-iya nipatim-aw usab sa proceedings niadtong Miyerkules.

Ang LTO 7 nagkanayon nga mohimo pa sila og dugang imbestigasyon aron mailhan ang bag-ong tag-iya sa sakyanan sa viral video.

Nitambag si Galario sa mga tag-iya sa pagproseso sa mga legal nga dokumento kon mamaligya og sakyanan sa pakighinabi sa SunStar Cebu.

“When you sell your vehicle, you need to present a deed of sale to the LTO there,” matod niya, nidugang nga kini kinahanglan nga himuon aron maisyuhan og bag-ong certificate of registration nga mahatag ngadto sa bag-ong tag-iya.

Sa laing bahin, ang drayber sa delivery truck giubanan sa legal counsel sa kompaniya, kinsa nagkanayon nga gisuspenso dayon ang drayber nunot sa viral video.

Giangkon sa drayber ang i­­yang sala apan niingon nga ingon niana ang iyang reaksyon human siya gibusinahan sa drayber sa pribadong sakyanan.

Wala pa matino sa LTO 7 ang administratibong aksyon samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Ang usa ka resolusyon gilauman nga mapagawas sulod sa duha ka adlaw ngadto sa usa ka semana.

Sa pagkakaron, gipasurender sa drayber sa trak ang iyang driver’s license ug gimanduan sa paghatag og sinulat nga pagpasabot sa hitabo.

Si Galario nipagawas og higpit nga pahimangno ngadto sa mga motorista, nga nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagsunod sa mga lagda sa trapiko.