2 misuway’g butang og shabu sa bag sa LGBT, nadakpan

Nadakpan ang duha ka lalaki nga gireklamo sa usa ka miyembro sa LGBTQ+ nga nisuway og butang og shabu sa iyang bag samtang naglakaw siya sa downtown area sa Cebu City niadtong Martes sa buntag, Agusto 11, 2026, sa gipahigayon nga Oplan Bulabog sa Waterfront Police Station 3.
Unang nadakpan sa Martes sa gabii mao si alyas Yadzkie diin siya ang lalaki nga naka-bike nga unang nisunodsunod sa biktima ug nakuhaan ni og mga pinakete sa gituohang shabu, samtang kadtong nagpailang polis nga nituok sa bayot nga giila sa alyas nga David ang nadakpan sa Miyerkules sa kaadlawon, Agusto 12, ug nakuhaan
og armas.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office, nga ang modus niining duha ka mga suspek magsuroy-suroy sa Pier area ug sa dalan Colon ug nalakip sab ni sila sa listahan sa kapulisan nga nalambigit sa ilegal nga drugas.
Giangkon matod pa sa duha ka dinakpan nga nasayop sila sa ilang pagtuo nga si Abing maoy ilang gikatransak sa pagpalit og ilegal nga drugas.
“According sa duha ka suspek nga katong higayona nagpaabot sila sa ilang giontak kon diin mopalit silag ilegal nga drugas, pag-abot sa biktima nagtuo sila nga mao to ang ilang gikatransak,” dugang ni Oriol.
Ang maong insidente nakakuha og atensiyon sa publiko human kini gi-post sa social media sa usa ka Rey Anthony Castillanes Abing.
Gi-post sab niya ang hulagway sa duha ka lalaki ug usa ka polis nga maoy niresponde sa insidente sa dalan Colon. / AYB