2 ‘mitulis’ sa kapehan sikop

Nadakpan na ang duha sa tulo ka mga suspetsadong tulisan nga ningbiktima sa usa ka coffee shop sa Salinas Drive, Brgy. Lahug, dakbayan sa Sugbo sa Lunes sa gabii, Oktubre 30, 2023.

Unang nadakpan sa Mabolo Police Station sa pagpangulo ni Police Major Eraño Regidor mao si Cyrus John Rallos, alas 10:30 sa Martes sa gabii, Oktubre 31, 2023 sa balay niini sa Purok 4, Barangay Kamputhaw, dakbayan sa Sugbo.

Nadakpan usab sa Mandaue City Police Office (MCPO) sa Barangay Centro si Alvin Benedict Malolot, kinsa nanion sa armas ug maoy nikuha sa cellphone sa kustomer nga lalaki nga nag order unta og kape.

Si Malolot taga Gorordo Avenue, corner Sudlon, Barangay Lahug.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office, nga si Jiovanie Lagahit, alyas Banban, ang wala na lang madak­pi apan padayon nga gipangita sa kapulisan sa pagsuwat ning taho.

Gibutyag ni Rafter nga duna na silay impormasyon kon asa na nagtago-tago si Lagahit nga tungod niini iyang awhag nga labing maayo mo surrender na lang aron dili mabutang sa peligro ang kinabuhi ani.

“Kato na lang naka jacket og itom kato si Jiovanie Lagahit ang wala nato madakpan. But we are working on it and we already have information kon asa man ni siya nagtago. Kon ako pa sa iyaha mo surrender na lang siya,” matod ni Rafter.

Kon sa miaging tulis sila wala pasakai og kaso sa ilang biktima nga maoy hinungdan nga sila nakagawas, apan karon, matod ni Rafter, ikiha sila sa mga biktima.

Kadtong lalaki nga mipalit lang unta og kape apan giapil siya sa pagtulis ug gikuha ang iyang cellphone ug bag, nagpa blotter na sa Mabolo Police Station uban sa iyang ginikanan.

Giawhag nila ang tag-iya sa coffee shop nga mosang-at usab og reklamo ngadto sa Mabolo Police Station aron dugang nga kaso ilang ipasaka batok sa maong mga suspek ug mabalhog sa bilanggoan.

Ang hepe sa Police Regional Office 7 Police Brigadier General Anthony Aberin mihangop sa daling pagka sikop sa mga suspek tungod sa walay hunong nga pagpangita kanila.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare nga nalipay si Aberin sa dali nga kasulbaran ug nidayeg sa coffee shop nga nagbutang og CCTV camera nga maoy hinungdan nga nailhan dayon.

“Ang atong Regional Director Brigadier General Anthony Aberin mi congratulate sa mga operating unit no nga walay undang ug walay puas ang among paggukod aning mga tawhana kay nag viral man ni sa social media. Makita sad ninyo gi emphasize sa atong regional director kon unsa ka importante kon naay CCTV ang atong business establishment,” matod ni Pelare.

Mitabang na ang PRO-7 sa pagpangita kang Lagahit ug masaligon si Pelare nga madakpan ra usab ni sa dili madugay.