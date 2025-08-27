2 motor nagbangga, 3 angol

TULO ang nangapangos ug nangabun-og human nagkabangga ang mga gimaneho nga motorsiklo sa may intersection sa M.J. Cuenco, Barangay Kasambagan, Siyudad sa Sugbo alas 5:00 sa buntag, Agusto 26, 2025.
Gimaneho sa 49-anyos nga si alyas Manny ang motor nga Nmax samtang angkas niya ang iyang anak nga ulitawo, mga residente sa Bacayan, Barangay Suba samtang ang laing motor nga usa ka "ride hailing app" nga gidrayban ni alyas Julito, 41-anyos, lumad nga taga Mindanao apan kasamtangang nagpuyo sa Barangay Quiot Pardo, Siyudad sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU), nasayran nga silang Manny padulong sa pantalan aron ihatod ang iyahang anak sa trabaho samtang si Julito gikan sa Mabolo ug paingon sa Dakbayan sa Mandaue para ihatod ang iyahang pasahero.
Apan giingong pag-abot sa may intersection, dunay niagi nga usa ka jeep hinungdan nga nimenor si Julito ug sa dihang hinay-hinay siya nga nigawas, mao sab ang pag-agi nilang Manny hinungdan nga nagkaabot gyud ang ilang mga motorsiklo.
Nangalagpot silang Manny ug iyang anak nga mas nakaangkon sila og grabe nga mga pangos sa ilang kalawasan apan dali ra sab kini nga naatiman sa medical team. Samtang si Julito nakaangkon og bun-og sa tuhod human natumba ang iyang motor ug luwas ra ang iyang pasahero. / JDG