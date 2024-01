2 na ang patay sa mga pabuto

Usa ka adlaw sa dili pa matapos ang 2023 surveillance period, ang Department of Health (DOH) nitaho sa Biyernes, Enero 5, 2024, og laing kamatayon tungod sa pabuto, ingon man upat pa ka mga insidente sa saag nga bala.

Sa usa ka pamahayag, ang DOH miingon nga ang ikaduhang kamatayon natala, usa may kalabutan sa unang pagkamatay tungod sa pabuto.

“One previously recorded injury from Ilocos Region has also expired: a 44-year-old male who was in the same blasting incident where the first death was linked,” matod sa DOH.

Sa sayo pa, usa ka 38-anyos nga lalaki gikan sa Ilocos Region ang unang kumpirmadong namatay tungod sa mga samad sa pabuto human ang biktima nagdagkot og sigarilyo samtang nakig-inom sa uban duol sa firecrackers nga gitipigan.

Gawas sa duha ka patay, dugang stray bullet injuries (SBIs) usab ang gitaho sa Biyernes, Enero 5.

Lakip sa bag-ong kompirmadong SBI, una ang usa ka 28-anyos nga babaye nga taga Calabarzon nga nakaangkon og samad pinusilan sa tuong bukton samtang nagtan-aw og pabuto sa gawas sa ilang panimalay.

Ang ikaduha ug ikatulo mga managsuon nga taga Ilocos Region diin ang 22-anyos nga babaye nakaangkon og samad duol sa iyang wala nga dunggan human ang ilang silingan nagpabuto og armas duol sa ilang panimalay, samtang ang iyang 26-anyos nga igsuon nakaangkon og samad sa ibabaw sa tuo niyang likod.

Ang ikaupat nga bag-ong SBI mao mao ang usa ka 22-anyos nga lalaki nga taga Northern Mindanao, kinsa nakaangkon og samad sa tuong bukton samtang nagselebrar uban sa iyang pamilya.

Ang bag-ong mga SBI nagdala sa kinatibuk-an alang sa 2023 nga surveillance period ngadto sa pito.

“Each and every life affected by stray bullets is a reason to change the way we celebrate,” matod sa DOH.

Gidugang niini nga 11 usab ka bag-ong fireworks-related injuries (FWRIs) ang natala gikan sa Enero 4 hangtod alas 6 sa buntag.

Ang mga bag-ong kaso sa FWRI naglambigit kasagaran sa mga lalaki (siyam ka tawo) nga adunay edad gikan sa upat hangtod 72 anyos.

Halos tanan (10, 91 porsyento) sa mga bag-ong kaso nahitabo sa balay ug sa kadalanan, matod sa DOH.

Sukad niadtong Disyembre 21, niabot na sa 600 ka mga angol, 592 tungod sa pabuto, usa tungod sa watusi nga natulon, ug pito ka mga SBI. / HDT sa SunStar Philippines